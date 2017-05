Voorlezer Stefan heeft 'goed gevoel', maar haalt top drie niet

Foto: Rijnbrink

DUIVEN - De 11-jarige Stefan Jascó, van basisschool De Groene Ring in Duiven, is er woensdag niet in geslaagd de top drie te bereiken van de Nationale Voorleeswedstrijd in Schouwburg Amstelveen.

'Hij had een goed gevoel over het eerste deel', vertelt zijn vader. 'Maar het tweede deel met een onbekend fragment vond hij wel moeilijk. Maar dat vond iedereen, geloof ik.' Stefan las voor uit Dirkje Bakkes, de Brandnetelspecialist. Hij won daarmee eerder de Gelderse Voorleeswedstrijd en mocht daarom meedoen aan de finale voor leerlingen uit groep 7 en 8. Zie ook: 'Hij kreeg de hele zaal mee': 11-jarige Stefan wint voorleeswedstrijd