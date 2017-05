Potje poolen bijna fataal: keu schiet door keel

EDE - Een 28-jarige man uit Ede is woensdag tijdens een potje pool in de lunchpauze gewond geraakt. Zijn keu schoot door zijn keel toen hij een bal wilde oprapen van de grond en miste op anderhalve centimeter na zijn halsslagader.

De medewerker van een Labor, groothandel in boren, was met zijn collega's aan het poolen, toen het ongeluk gebeurde. Een ambulance heeft de man naar het ziekenhuis gebracht, waar de wond is gehecht. Hij is inmiddels thuis.

De medewerkers van het bedrijf zijn vreselijk geschrokken laat het bedrijf per telefoon weten.