Pijnlijk maar nodig: tweede supermarkt voor minima geopend

DOETINCHEM - 'We openen in Ulft met een dubbel gevoel', zegt Steven Kroon van Stichting Mini Manna in Doetinchem. 'Het is natuurlijk fijn dat we dit kunnen doen voor al die mensen die nog in armoede leven, maar het is tegelijkertijd natuurlijk triest dat het nog steeds nodig is.' Zaterdag 20 mei opent een tweede vestiging van Mini Manna in Oude IJsselstreek.

Bij Mini Manna kunnen mensen met heel weinig geld toch zelf boodschappen doen. De supermarkt kan worden gezien als een aanvulling op de voedselbank. In Doetinchem hebben ongeveer 500 huishoudens een pasje zodat ze er boodschappen kunnen doen. 'Het voordeel is dat mensen zelf kunnen kiezen wat ze eten voor heel weinig geld. Voor een heel brood betaal je maar 25 cent.' Veel producten voor in de supermarkt krijgt de stichting gratis -of voor weinig geld- van ondernemers uit de buurt.

Verlies

Volgens Kroon kan de supermarkt alleen bestaan dankzij de bijbehorende kringloopwinkel, waar iedereen spullen kan komen kopen. 'We draaien verlies op de supermarkt, maar met wat we met de kringloopwinkel verdienen, kunnen we de supermarkt in stand houden. Daarmee betalen we onder andere de huur voor het pand. '

Mini Manna werkt met een paar vaste krachten en daarnaast met tientallen vrijwilligers. 'Mensen die een dagbesteding nodig hebben, maar ook bijvoorbeeld jongeren die een taakstraf hebben.' Achter de kassa van de kringloopwinkel staat de Franse Catherine, ze werkt drie dagen als vrijwilliger bij Mini Manna. Ook zij moet rondkomen van de bijstand. 'Ik had altijd een mooi leven met genoeg geld. Maar ik ben gescheiden en raakte mijn baan kwijt en zo ineens had ik geen geld meer. Dat is echt een ramp...'

Niet alleen

Voor Catherine is Mini Manna een uitkomst. Zowel de supermarkt als de kringloopwinkel: 'Ik ben niet de enige in deze situatie. Dankzij hier voel ik me niet dom en niet alleen... en kan ik verder met mijn leven.'

Ook in Ulft kunnen straks ongeveer 500 huishoudens terecht om boodschappen te doen. De vestiging in Doetinchem bestaat inmiddels 10 jaar en dat is ondanks het 'dubbele gevoel' toch ook wel gevierd zegt Steven Kroon: 'Ja het is misschien raar, maar we hebben toch maar slingers opgehangen en zijn ook heel trots op dit bijzondere initiatief waarbij we heel veel mensen kunnen helpen. '