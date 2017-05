Oeverzwaluwen leggen bouw tankstation stil

ERMELO - Een opmerkelijke ontdekking in Ermelo. Zeldzame oeverzwaluwen hebben daar in een berg bouwzand hun nesten gebouwd. Een bijzondere ontdekking dus maar ook eentje met grote gevolgen. Want de dieren zijn zo goed beschermd dat de bouw stil ligt van het benzinestation waarvoor het zand bedoeld is.

De gemeente Ermelo heeft na de ontdekking rood witte linten gespannen rond de zandberg. Bordjes waarschuwen voor de aanwezigheid van de zeldzame vogels. De berg zand mag absoluut door niemand en dus ook niet door de werklui meer worden aangeraakt. De Limburgse graafmachine machinist Ger Hendriks wist eigenlijk niet goed wat hem overkwam toen hij op z'n werk kwam.

Gemeente stond hier met toeters en bellen

'We kwamen van het weekend terug en in een keer stond hier de gemeente met toeters en bellen,' aldus een verbouwereerde Hendriks. 'Ik dacht wat krijgen we nu dan. Een zwaluw, ja goed bij ons op het platteland in Limburg zitten er ook voldoende, maar een oeverzwaluw blijkt dan toch wel beschermd.'

Het zand waar de zwaluwen hun nesten hebben gebouwd is bestemd voor het afdekken van de pas gelegde benzine- en dieselleidingen voor het nieuwe tankstation aan de Kolbaanweg in Ermelo. Hendriks kan zich wel voor de kop slaan dat de zandberg voor het weekend niet even plat is gemaakt:

'Ze gaan blijkbaar in een steile wand zitten. Kijk als we dat van te voren hadden geweten hadden we die bult natuurlijk plat getrokken of in ieder geval schuin maar het is niet anders hè.'

Mogelijk maanden vertraging

70 nesten zijn er geteld. En dus staat de graafmachine voorlopig stil: 'We moeten eigenlijk het hele tankgat opvullen met zand. Er zal getrild moeten worden, maar goed dat kan niet want dan stort die hele bult zand in elkaar. Het zal in het ergste geval 3 tot 4 maanden vertraging betekenen. De oeverzwaluw nestelt kennelijk 2 keer per jaar. Het kan dus zijn dat hij zijn nestje weer op deze plaats bouwt. Het is balen.'