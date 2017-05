'Er zit een kever met lange snuit in de billendoekjes'

GROESBEEK - Alissa Rutten uit Groesbeek schrikt zich woensdagochtend rot. Terwijl zij de luier van haar kind aan het verwisselen is, ziet zij iets zwarts in het net geopende nieuwe pakje billendoekjes. 'Ik draai me om en zie het beest lopen. Een kever met een soort slurfje.'

'Ik ben al helemaal bang voor insecten en kriebelbeesten en dan overkomt me dit', verzucht Alissa.

Desondanks is zij nog wel zo alert dat ze meteen een paar foto's maakt van het insect. 'Hij liep mij te snel, ik heb daarna mijn schoen erop gezet.'

De kever zat in een pakje vochtige lotiondoekjes, dat ze een paar dagen geleden kocht bij de supermarkt in Groesbeek. 'Het was een nieuw pakje dat ik nog niet open had gehad. Je verwacht toch niet dat zo'n beest daar levend uitkomt?'

Kever lijkt op olifantje

Alissa omschrijft de kever als een 'olifantje', vanwege een slurfachtig tentakel.

'Iedereen lacht me uit, maar mijn zus is op onderzoek uit gegaan en heeft op internet gevonden dat het mogelijk om een olifantenkever gaat. Die komen niet voor in Europa.'

Wat voor kever is het?

Omroep Gelderland heeft de foto's van de kever gestuurd naar de Wageningen Universiteit, om te achterhalen om wat voor kever het gaat. Ook de supermarktketen is op de hoogte gesteld van het voorval. We wachten nog op een reactie van de universiteit en supermarktketen.

