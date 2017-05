Gregor Breinburg: 'NEC is veel te groot voor de Jupiler League'

NIJMEGEN - NEC degradeerde in 2014 naar de eerste divisie. Gregor Breinburg hielp het seizoen daarna aan de wederopstanding van de Nijmeegse club. 'Dit soort wedstrijden is knokken geblazen.'

De middenvelder weet nog goed hoe NEC er voor stond na de degradatie tegen Sparta. Het verdriet was enorm. 'Veel spelers gingen weg en toen ik in die zomer kwam, moesten er ook nog veel weg. Het was onrustig en rumoerig. Die emoties doen wel wat met je. Natuurlijk, ik voel me verantwoordelijk. Ik zit hier nu al drie jaar en weet hoe de club in de harten zit van de mensen in Nijmegen.'

Spanning en knokken

Breinburg denkt dat NEC de klus gaat klaren. Te beginnen morgenavond uit bij FC Emmen. 'Op papier zijn wij beter, maar dat zegt niet altijd alles. Het gaat om knokken en er komt ook spanning bij kijken. In de Jupiler League spelen ze veel één op één. Wij moeten gewoon ons ding doen en de lijn doortrekken van AZ en Heerenveen. Dan komt het goed. NEC is veel te groot voor de Jupiler League.'

Structuur

De geboren Arnhemmer weet dat de druk in Nijmegen ligt. 'Natuurlijk, zij hebben helemaal niets te verliezen. Wij alles. Drie jaar geleden vlogen we er uit. Gelukkig waren we snel terug. Maar dat mag niet meer gebeuren. Ik heb er nu een goed gevoel over. Er is met de nieuwe trainers weer structuur. Door de overwinningen komt ook het plezier terug en de vastigheden. Ze houden het simpel.'

Thuis op slot

Als NEC in Emmen de nul houdt, heeft het een hele goed kans op de finale die tegen Cambuur of Helmond Sport zal zijn. 'Het gaat om resultaten. Scoren wij daar, telt dat misschien dubbel. Dan kunnen we het thuis op slot gooien. Ja, ik heb het twee keer meegemaakt bij De Graafschap. Maar dat ging om promotie. Dit is heel anders. Het zijn toch verschillende dingen.'