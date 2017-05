Energieles op basisscholen pakt prijs van 10.000 euro

ARNHEM - Het Arnhemse bedrijf Slim Opgewekt heeft de Hart-Hoofdprijs 2017 van de Triodos Bank gewonnen. Met de landelijke publieksprijs voor meest inspirerende en duurzame ondernemer van het jaar wint het bedrijf 10.000 euro.

Scholen verduurzamen en leerlingen van basisscholen energiebewust maken is in het kort het doel van Slim Opgewekt. Het bedrijf wil nu middelbare scholieren ook meenemen in haar streven naar duurzaamheid.

Slim Opgewekt wil schoolgebouwen verduurzamen met zonnepanelen en LED-verlichting. Tegelijk biedt het bedrijf ook lespakketten aan die leerlingen energiebewust moeten maken. Inmiddels is Slim Opgewekt op ruim 80 scholen actief.

Zie ook: Energieles op basisschool in de race voor innovatieprijs