Wel warm maar net niet tropisch: 29,7 graden

ARNHEM - Het was woensdag volop zomer in Gelderland. De officiële weerstations van KNMI in Gelderland tikten net niet de dertig graden aan en daarmee gaat woensdag 17 mei niet de boeken in als eerste Gelderse tropische dag van 2017.

Op de weerstations in Deelen en Hupsel werd het 29,7 graden en dat is net genoeg om het een tropische dag te noemen in Gelderland.

In Brabant lukte het wel. Om 14.30 uur stond het weerstation in het Brabantse Volkel als eerste op dertig graden. Het is volgens MeteoGroup in Wageningen uitzonderlijk dat het in mei tropisch warm is.

Lang kunnen we niet genieten van het extreem warme weer. Later vanavond en vannacht neemt de bewolking van het westen uit toe. Het blijft droog. De minimumtemperatuur komt rond 17 graden uit.

Morgenochtend neemt de bewolking verder toe en volgt wat regen met misschien een donderklap. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 18 tot 20 graden.