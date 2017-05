Scholiere stiekem gefotografeerd tijdens douchen

Foto: N1

NIJMEGEN - Een scholiere van het Dominicus College uit Nijmegen is tijdens een survivalweek in België stiekem gefotografeerd. Het gaat om een meisje, dat in de derde klas van het VWO zit.

De foto's werden gemaakt in de meisjesdouche tijdens een kamp in de Belgische Ardennen, waar de Nijmeegse scholieren verbleven. Directeur Marion Krabbenborg van de school heeft het incident bevestigd. Het meisje zag tijdens het douchen een witte telefoon vanonder de wanden van het douchehokje verschijnen. Daarop heeft zij de kampleiding van het voorval op de hoogte gesteld. Vervolgens zijn alle mobieltjes van de leerlingen en de begeleiding op het kamp gecontroleerd. Op de telefoons zijn de bewuste foto's niet aangetroffen. Volgens Krabbenborg waren er verschillende groepen van andere scholen op de accommodatie aanwezig. De verblijven waren ook niet van elkaar gescheiden. Krabbenborg weet niet of een leerling van een andere groep de bewuste foto's heeft gemaakt.

