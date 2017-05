Waar voor je geld bij Vitesse: veel goals en punten

ARNHEM - Supporters van Vitesse zitten goed wat betreft de verhouding tussen wat ze betalen voor een seizoenskaart en het aantal thuisdoelpunten dat ze zien. Dat blijkt uit een onderzoek van kortingscode.nl onder alle eredivisieclubs. Ook het aantal punten dat wordt behaald in het eigen stadion is relatief hoog.

Het onderzoek bekijkt het aantal thuisgoals dat wordt gescoord, afgezet tegen de goedkoopste seizoenskaart. Bij Vitesse betaal je 5,48 euro per thuisgoal. Alleen bij Feyenoord en Ajax zit je beter. NEC is 14e met 9,24 euro per in eigen stadion gescoord doelpunt.

Per punt voor Vitesse betaal je in GelreDome 5,86 euro. Ook daarin wordt de Arnhemse club alleen afgetroefd door Ajax en Feyenoord. NEC is ook hier 14e met 8,82 euro per punt.

