Lekker: buurt trakteert op ijsjes bij ontruiming van een wietplantage

Foto: politie Nijmegen Zuid

NIJMEGEN - Ook voor de politie is het, net als voor iedereen, een warme dag. Dat zagen mensen in de Brederostraat in Nijmegen ook, waar agenten bezig zijn een wietplantage te ontruimen. Buurtbewoners uit het Willemskwartier trakteerden oom agent daarom maar op ijsjes.

Die namen de verhitte agenten dankbaar aan. Ze kregen een hele doos met waterijsjes, en omdat dat er toch teveel waren voor de sterke arm der wet hebben ze kinderen in de straat zelf ook maar weer getrakteerd op de verkoelende lekkernij.