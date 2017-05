NEC met vertrouwen naar Emmen voor eerste slag in nacompetitie

NIJMEGEN - Op een ontspannen manier maakt NEC zich op voor de eerste nacompetitiewedstrijd donderdag tegen FC Emmen. Trainer Ron de Groot heeft vertrouwen. 'Als we scherp zijn komt het goed.'

NEC werkte een rustige training af op een zonovergoten trainingscomplex in Nijmegen. 'Het plezier is terug', zegt een supporter langs de kant. Zijn buurman vult aan. 'Spelers stonden onder Hyballa stijf van de zenuwen. Het is nu meer ontspannen.'

Stug en snel

Feit is dat NEC onder leiding van Ron de Groot, geassisteerd door Patrick Pothuizen en tijdens trainingen ook door oud-speler Jeffrey Leiwakabessy, bezig is het zelfvertrouwen weer op te poetsen. Twee overwinningen, op AZ en Heerenveen, hebben NEC goed gedaan. Toch belandde de club in de nacompetitie waar Emmen de eerste horde is. Zondag volgt in de eigen Goffert de return. 'Emmen is stug, gevaarlijk in de omschakeling en ze hebben snelheid. Daarnaast zijn ze bekend met hun eigen kunstgras.'

Gevaarlijke potjes

Toch gaat De Groot uit van een positief scenario. Hoe dat gebeurt maakt niet zo veel uit. 'Het gaat altijd om het resultaat. Kansen die je krijgt moet je afmaken. Maar het belangrijkste is dat we vanaf de eerste minuut scherp zijn. De kwaliteiten hebben we. En dan komt het wel goed. Alleen het zijn gevaarlijke potjes. Het is echt erop of eronder in dit soort finales', weet De Groot die de nacompetitie zelf drie keer speelde en ook als assistent-coach van NEC de spannende play-offs al driemaal meemaakte.

De selectie is bijna compleet. 'Alleen Buwalda heeft last van zijn enkel. Verder is iedereen beschikbaar en 100 procent fit. Nee, als je twee keer wint is er geen reden om te wisselen. Natuurlijk, er is vooral voor ons zeker een bepaalde druk. Nacompetitie is overleven. Maar we gaan met veel vertrouwen deze wedstrijden in', besluit De Groot.

Opstelling NEC: Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Burnet; Von Haacke, Messaoud, Breinburg; Grot, Mayi, Groeneveld.