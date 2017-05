Verdachte wurging 19-jarige Edese naar psychiatrische kliniek

EDE - De 21-jarige Thomas B. wordt vanaf donderdag onderzocht in een psychiatrische kliniek. Hieruit moet blijken hoe toerekeningsvatbaar hij is. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank in Arnhem. B. wordt ervan verdacht vorig jaar een 19-jarige vrouw uit Ede te hebben gewurgd en daarna geslagen met een takkenschaar.

Deze woensdag vond een nieuwe pro-formazitting plaats in de Arnhemse rechtbank. In eerste instantie zou de zaak inhoudelijk behandeld worden. Omdat B. nog niet was geobserveerd om zijn mentale gesteldheid te beoordelen, staat de inhoudelijke behandeling nu 16 augustus gepland.

Vanaf donderdag wordt de 21-jarige verdachte onderzocht in een kliniek voor jongvolwassenen. Hoe lang hij hier moet blijven, kon de rechtbankwoordvoerder niet zeggen. Na dit onderzoek moet blijken in welke mate hij toerekeningsvatbaar is. Dat kan van invloed zijn op de strafmaat.

Zwaargewond

Het 19-jarige slachtoffer uit Ede werd in november 2016 zwaargewond aangetroffen in haar huis aan de Agnietendaal in de wijk Veldhuizen. Ze woonde daar met haar moeder en zus. Hulpdiensten probeerden haar nog te redden, maar ze overleed ter plaatse. De politie ging al vrij snel uit van een misdrijf. De toen 20-jarige B. werd een dag later opgepakt.

Moord of doodslag?

Eind februari vond de eerste pro-formazitting plaats. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte toen bekend B. te verdenken van moord of doodslag. Hij zou de keel van het slachtoffer hebben dichtgeknepen en haar daarna hebben gewurgd met een touwtje. Vervolgens zou hij de 19-jarige Edese op haar lichaam en hoofd hebben geslagen met een takkenschaar.

Omdat nog niet duidelijk is of er sprake was van een vooropgezet plan, is nog niet duidelijk of het OM moord of doodslag eist tegen B. Ook moet nog worden of hij onder het volwassenstrafrecht of jeugdstrafrecht wordt vervolgd. Hij was ten tijde van de moord jonger dan 21 jaar.

