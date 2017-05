Hotelcampus wacht op geld

DOETINCHEM - De Hotelcampus in Doetinchem wacht op investeerders. Het initiatief bij het station, waarmee de Achterhoek jongeren moet overhalen om hier stage te lopen of te gaan werken, komt niet van de grond zonder hulp van bedrijven.

'We hebben verschillende gesprekken gevoerd in de regio met geïnteresseerden', aldus initiatiefnemer Jouke Lavalaye. 'Ze zijn allemaal enthousiast over het concept en willen het een warm hart toedragen. Tegelijkertijd betekent het wel dat het een financiële impuls nodig heeft om het te realiseren. Daar hebben we wel goed geloof in.'

Voor de realisatie is ongeveer 2,5 miljoen euro nodig. 'Dat is geen heel groot bedrag voor een heel nieuw gebouw', legt Lavalaye uit. 'We gebruiken met name onze creativiteit om te komen tot zo min mogelijke kosten en zo'n optimaal mogelijk gebouw en resultaat.'



Tweede Kamerlid Rob Jetten van D66 draagt het project een warm hart toe. 'Ik denk dat als we er met zo'n campus in Doetinchem in slagen om meer studenten aan de Achterhoek te binden, dat je daarmee misschien de krimp een beetje tegen kan gaan.' Jetten wil zich in de nieuwe Tweede Kamer inzetten voor beter onderwijs in de regio. 'Ik kan als Kamerlid de Achterhoek vooral helpen door ervoor te zorgen dat tweetalig onderwijs daar beter wordt en de bereikbaarheid beter wordt. Zodat we studenten ook op die manier naar de Achterhoek kunnen lokken.'