Ook provinciehuis krijgt transgender toiletten

ARNHEM - Alle toiletten in het vernieuwde provinciehuis worden genderneutraal. Dat meldt gedeputeerde Bea Schouten op de Internationale dag tegen homo-, bi- en transfobie. Steeds meer overheidsgebouwen zoals het gemeentehuis in Arnhem en Nijmegen hebben dit soort toiletten.

Naast de traditionele mannen- en vrouwenbordjes komen er bij het provinciehuis ook transgenderbordjes op de deuren. Veel transgenders mijden openbaren toiletten omdat ze zich daar onprettig bij voelen, of omdat ze te maken krijgen met vervelende opmerkingen over hun aanwezigheid in het 'verkeerde' hokje.

Transgender Netwerk Nederland presenteert vandaag in Utrecht de toiletkit met daarin een argumentenkaart om anderen te overtuigen van het belang van genderneutrale toiletten.

Regenboogmotie GroenLinks

De gedeelde toiletten in het provinciehuis zijn een eerste uitwerking van de regenboogmotie van GroenLinks die eind vorig jaar werd aangenomen. In de motie krijgt het Gelders bestuur de opdracht om meer werk te maken van de acceptatie en veiligheid van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. De rest van de gevraagde aanpak wordt nog uitgewerkt.

Volgens GroenLinks neemt de acceptatie van LHBT'ers af in Gelderland. Vooral over de Veluwe maakt de partij zich zorgen.

De partij wil dat Gelderse gemeenten zich meer inzetten voor LHBT'ers, daarom vertaalden Statenleden de eigen regenboogmotie voor gemeenteraden. In Brummen werd die aangenomen, de raad in Apeldoorn en Ede wezen hem af. Nijmegen en Arnhem spraken eerder al hun steun uit voor LHBT'ers.

September weer in provinciehuis

Het provinciehuis wordt nu verbouwd, daarom vergaderen de Gelderse Staten tijdelijk in het gemeentehuis van Arnhem. Dat gebouw heeft al genderneutrale toiletten. In september wordt het verbouwde provinciehuis weer in gebruik genomen.

