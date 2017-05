GroenLinks: 'Pijpleiding grondwater Ede niet acceptabel'

EDE - De Statenfractie en de Edese en Wageningse fracties van GroenLinks vinden de voorgenomen pijpleiding van het ENKA-terrein naar de Rijn niet acceptabel. Dat blijkt uit raadsvragen.

De partij wil dat er naar een andere oplossing gezocht wordt. Het grondwater onder het ENKA-terrein is vervuild, dat is al enige tijd bekend. Doordat het zich verspreid, worden op den duur natuurgebieden aangetast. Er ligt een plan om dat vervuilde grondwater via een pijpleiding in de Rijn te lozen. Door het mengen met het rivierwater zou dat vrijwel geen schade opleveren.

GroenLinks vindt dat het water volledig gezuiverd wordt, eventueel door de AkzoNobel (het voormalige ENKA) mee te laten betalen.

Zie ook: Kilometerslange pijpleiding tegen rotte eierlucht