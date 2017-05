Buurtschapshuus Heelweg overgedragen

HEELWEG - ’t Buurtschapshuus in Heelweg is dinsdagmiddag officieel overgedragen aan een stichting. Oude IJsselstreek heeft met de sleuteloverdracht alle verantwoordelijkheid afgedragen aan de inwoners zelf.

'Wij zijn vanaf september 2015 bezig geweest om het buurthuis te verzelfstandigen', zegt voorzitter Robert van der Meij. 'Dan is dit een mooi moment, na bijna twee jaar hard werken, dat het eindelijk voor elkaar is.' De gemeente heeft de knoop vervolgens in 2016 doorgehakt, om definitief afstand te doen van het pand in Heelweg. 'Wij merken gewoon dat de samenleving bepaalde dingen zelf in wil kleuren', zegt wethouder Peter van de Wardt. 'Dan zie je gewoon dat in heel de gemeente dynamiek en energie ontstaat.'



Met een subsidiebedrag van Oude IJsselstreek en geld uit enkele fondsen kan de stichting starten met de verbouwing van ’t Buurtschapshuus. 'Het plan dat we nu hebben is om een stukje nieuw aan te bouwen, zodat we drie ruimtes krijgen waar we mensen kunnen ontvangen', aldus de voorzitter van Stichting ’t Buurtschapshuus. 'Doordat we meer mensen naar binnen kunnen halen, kunnen we onze eigen exploitatie omhoog brengen.'

Ontmoetingsplek

Heelweg is een bijzonder plek binnen Oude IJsselstreek, want het heeft nauwelijks publieke faciliteiten. 'We hebben hier geen kerk bijvoorbeeld, of een supermarkt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten', zegt Van der Meij. 'Het buurtschapshuis is eigenlijk de enige plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.' Het wordt een plek waar mensen van alle leeftijden en verschillende verenigingen samen kunnen komen, tijdens bijvoorbeeld naschoolse opvang en de ouderensoos. Het buurtschapshuis opent naar verwachting in oktober haar deuren.