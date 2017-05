Arnhemse keeper bij Engelse voetbalclub

ARNHEM - Ze kan er haar brood nog niet mee verdienen, maar dat maakt het plezier er voor Annelies Martijn (33) uit Arnhem niet minder om. Beach soccer is al jaren haar passie en over twee weken staat ze voor het Engelse Portsmouth Ladies in de goal bij de Euro Winners Cup in Portugal.

Doordeweeks werkt Annelies bij de wielerbond, maar al haar vrije tijd gaat op aan haar passie. Ze speelt in Nederland voor het Zwolse HTC beach soccer team en is keeper van het nationale team. Haar talent bleef niet onopgemerkt, want ze is onlangs gescout door een Engels team (Portsmouth Ladies). Voor die club verdedigt ze tijdens het toernooi in Portugal (29 mei tot en met 4 juni) de goal.

Spannende tijden

Het zijn dus spannende tijden voor Annelies. Komende week traint ze in Engeland voor het eerst mee met de Portsmouth Ladies, een club uit het zuiden van Engeland.

Geld nodig

In Portugal, Rusland en Brazilië is het een grote sport, maar in Nederland staat beach soccer nog in de kinderschoenen. Daar komt bij dat wereldvoetbalbond FIFA teams sinds dit jaar geen vergoeding meer geeft voor deelname aan toernooien. Annelies moet haar reis naar Portugal dus zelf betalen en daarom bedacht ze een crowdfundingsactie. Ze heeft 800 euro nodig om bijvoorbeeld haar reis- en verblijfkosten te dekken. De teller staat inmiddels op 580 euro.