'Geen verrassingen meer over toekomst kleine scholen'

LICHTENVOORDE - 21 april 2016 staat voor Arno Lentfert van de overkoepelende onderwijsorganisatie Stichting LIMA/Reflexis nog steeds in zijn geheugen gegrift. Een bomvolle Oude Calistuskerk in Groenlo met boze ouders. Het onderwerp? De toekomst van de basisscholen in de gemeente Oost Gelre. De kerkdorpen Harreveld, Lievelde, Vragender, Zieuwent en Mariënvelde vrezen sluiting van de dorpse scholen en komen massaal in actie.

Ondertekening overeenkomst

Nu, net iets meer dan een jaar later, staan de neuzen weer dezelfde kant. Vanmiddag is een intentieovereenkomst ondertekend. Het schoolbestuur, de gemeente en de verschillende dorpsbelangenorganisaties hebben hun handtekening gezet. 'We spreken af dat we ieder jaar met elkaar praten', legt Arno Lentfert uit. 'We kijken dan hoe het gaat met de school, met het aantal leerlingen, maar ook kijken we naar de ontwikkeling in het dorp'. Aan de hand daarvan worden keuzes gemaakt.

Sluiting niet van tafel

De ondertekening van het convenant betekent niet dat alle scholen open blijven. 'Nee, ik sluit niet uit dat we een impopulaire maatregel moeten nemen en dat we uiteindelijk scholen moeten sluiten'. De nieuwste krimpcijfers die vorige week openbaar werden gemaakt zijn niet positief. 'Tot 2030 leveren we nog eens 230 kinderen in. Dat komt er nog eens bovenop'.

Vooralsnog blijven alle scholen open. Dat komt onder andere doordat we nu in Lichtenvoorde het Integraal Educatief KindCentrum mogen bouwen. Een aantal scholen wordt samengevoegd en dat geeft de stichting lucht.

'De hele demografische ontwikkeling zal niet stoppen', zegt wethouder Hoijtink. 'We weten niet of, waar en wanneer we mogelijk toch scholen moeten sluiten'. Volgens de wethouder is de intentieovereenkomst een goede basis om de toekomst in te gaan'.

Praten, praten, praten

Lentfert schrok vorig jaar na de protesten uit de kerkdorpen. 'Het afgelopen jaar heb ik ingezet op het praten met elkaar. Elkaar in de ogen kunnen kijken. Daarnaast wilde ik de dorpsbelangenorganisaties ook laten begrijpen wat het betekent voor een school als er minder leerlingen zijn. En dat is na ruim 100 gesprekken gelukt'. Volgens Lentfert is het daarom ook best een feestelijke dag. 'Met de ondertekening van dit convenant kunnen we de toekomst is. Er is nu wederzijds vertrouwen'.

'Samenwerking gaat ook echt samen'

Ook de belangenverenigingen uit de dorpen beamen dit. 'We hebben er vertrouwen in dat de samenwerking nu ook echt samen gaat', zegt Monique Hahné uit Vragender. 'We begrijpen heel erg goed dat je nu niet kan zeggen dat de school de komende tien jaar open blijft', vult Joris Pape uit Lievelde aan. 'Maar we blijven nu praten en dat voelt goed'.

