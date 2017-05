Gemeente Arnhem maakt foutje: 'zoeken niet naar explosieven'

ARNHEM - De gemeente Arnhem gaat donderdag de uiterwaarden bij de Haven van Coers schoonmaken en baggeren. Eerder meldde de gemeente dat er daar gezocht zou worden naar niet-gesprongen explosieven.

'Dat was een foutje van onze kant', vertelt een gemeentewoordvoerder.

'In het verleden hebben we radarbeelden gemaakt om te kijken of er niet-gesprongen explosieven liggen in de uiterwaarden. Die liggen er niet. Of, ze zijn niet bij ons bekend. We kunnen met het schoonmaken natuurlijk altijd munitie of iets dergelijks tegenkomen, maar dat verwacht ik niet.'

Last van slib

In de Haven van Coers, bij de Mandelabrug, moet worden gebaggerd. Er ligt veel slib. Vooral als het water laag staat, hebben woonbootbewoners en ondernemers daar last van. De haven is dan niet of nauwelijks bevaarbaar.

