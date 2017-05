De spelersbus van TEC: Slapen, studeren en kaarten

Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Voor de busreis naar VVSB in Noordwijkerhout krijgen de TEC-spelers een lunchpakket mee en pakt Migiel Zeller nog snel even een pakje speelkaarten uit zijn tas. Want natuurlijk moet er gekaart worden in een spelersbus.

De technische staf zit voorin. De spelers achterin. De een benut de reis om wat bij te tanken, een ander luistert naar muziek. En er wordt dus gekaart. Toepen om precies te zijn.