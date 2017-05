Gastvrouwen Jong Vitesse leggen mannen op Papendal in de watten

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Eerst koffie en cake, na de wedstrijd bier en bitterballen. Niets is de zusjes Kimmel te gek in de bestuurskamer van Vitesse op Papendal. Bij thuiswedstrijden worden tegenstander en arbitrage keurig ontvangen en in de watten gelegd.

Tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen in de Tweede Divisie liep Clubs met Ballen een dagje mee.