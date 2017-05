Posbank kleurt eeuwig roze na Arnhems succes in Giro d'Italia

RHEDEN - Weet u het nog? Het moment waarop Maarten Tjallingii Arnhem en omgeving gek maakte door in de Giro d'Italia de bergtrui te veroveren op de Posbank? Om dat moment in het geheugen te houden van vele wielerfans, legde de gemeente Rheden woensdag een aandenken neer op de Posbank.

Boven op de Schietbergseweg in Rheden ligt nu een roze streep met de tekst: Giro d'Italia 8 mei 2016. Dat was de dag waarop Tjallingii de blauwe bergtrui veroverde.

'Elke keer zit ik in dat moment'

Tijdens een tocht met onder meer Tjallingii en Steven Rooks is de streep onthuld. Ook de Rhedense wethouder Ronald Haverkamp was daarbij aanwezig.

De Arnhemse oud-renner zette zijn handtekening op de streep. Hij komt graag op de Posbank, zei hij woensdag. 'Elke keer als ik hier fiets dan zit ik weer in dat moment van 8 mei vorig jaar.'

Weer Nederlands succes

Ruim een jaar later is er overigens weer Nederlands succes in de Giro. Tom Dumoulin draagt op dit moment de leiderstrui en is een grote kanshebber op de eindzege in de Ronde van Italië.

Zie ook: