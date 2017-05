Appen en bellen op fiets niet meer mogelijk: mobiel blokkeert

DIEREN - Fietsfabrikant Gazelle doet een test met een fiets die de smartphone onderweg blokkeert en bellen en WhatsAppen onmogelijk maakt. Veertig leerlingen van Het Rhedens in Dieren testen de fiets met de SafeDrivePod.

De pod zit ingebouwd in de fiets. Bij een snelheid tussen de 8 en 10 kilometer per uur schakelt dit apparaat de smartphone uit en kunnen fietsers de telefoon niet meer gebruiken. Als zij stilstaan, gaat de telefoon weer aan. De middelbare scholieren testen het systeem tot aan de zomervakantie. Voor- en achteraf vullen zij en hun ouders een enquête in. Daarnaast hebben zij wekelijks contact met de onderzoekers.

'Niet meer afgeleid'

‘Met de SafeDrivePod hebben we een flightmodus voor de fiets ontwikkeld. Fietsers raken niet meer afgeleid door de foto op Snapchat of het berichtje op WhatsApp. Met dit onderzoek gaan we na in hoeverre het systeem geschikt is voor de markt’, zegt woordvoerder Ferdi Ertekin van Gazelle. Het Rhedens vind veilig verkeer een belangrijk thema en werkt daarom mee aan de proef.

Volgens Veilig Verkeer Nederland is in bijna één op de tien fietsongelukken een smartphone betrokken. Onder jongeren van 12 tot 34 jaar is dit cijfer twee keer hoger.