Wielrenner loopt hoofdwond op na val

Foto: ViWa Media

ARNHEM - Een wielrenner is woensdagochtend hard gevallen op de Malburgse Bandijk in Arnhem-Zuid. Hij is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht.

De exacte oorzaak van de valpartij is nog niet bekend. Het slachtoffer fietste met twee andere mannen op de Malburgse Bandijk. Daar zou hij mogelijk hebben moeten uitwijken voor een scooter en ten val zijn gekomen. Hoe het met de man gaat, is niet bekend.