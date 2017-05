Advies tijdens plotselinge warmte wandelvierdaagse: drink geen zoete limonade

DOESBURG - 'Drink geen zoete limonade maar water,' adviseert de organisatie van de Doesburgse wandelvierdaagse haar deelnemers. Zoetigheid onttrekt namelijk water aan je lichaam. En vandaag krijgen we te maken met tropische temperaturen. Ook de organisaties van andere wandelvierdaagsen in Gelderland willen bij de start hun deelnemers waarschuwen voor de plotselinge warmte.

Zo worden in Stokkum voor de zekerheid met name de deelnemende kinderen gewaarschuwd voor de warmte. 'Ze worden er op attent gemaakt veel te drinken onderweg.' Overigens verwacht de organisatie weinig problemen in Stokkum: 'De kinderen lopen maar 5 kilometer en route van vandaag gaat door het bos.' Schaduw genoeg dus. Extra drinkposten worden dan ook niet ingericht langs de route.

Extra waterposten

Een extra slokje drinken kan wel in Doesburg. Daar worden vanavond extra drinkposten ingericht. 'Maar daar moet ik bij zeggen dat we geluk hebben,' zegt de organisatie. 'Die extra drinkposten waren sowieso al ingepland. Want dit jaar is het drinken bij ons voor het eerst gesponsord.' Overigens hebben de lopers in Doesburg nog meer geluk. De wandelroute gaat dit jaar voor het eerst niet meer over de IJsseldijk, waar het in de open zon snoeiheet kan worden.

Alles goed geregeld

De organisatie in Epe meldt ook geen problemen te verwachten. 'Alles is hier goed geregeld. De scholen zorgen hier zelf onderweg voor water om te drinken.' Bovendien krijgen de kinderen hier allemaal een goedgevulde gesponsorde tas mee van een supermarktketen.