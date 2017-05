Inbrekers stelen bedrijfsbusjes: wie herkent deze mannen?

ARNHEM - Eigenaar Jan van den Broek van de Feestcentrale in Arnhem heeft na een inbraak in zijn bedrijf bewakingsbeelden op Facebook gezet. Daarop zijn volgens hem de daders te zien.

De mannen sloegen dinsdagochtend tussen 6.00 en 7.00 uur toe. Ze namen onder meer twee bedrijfsbusjes mee. Een van de voertuigen is inmiddels teruggevonden. Omdat de zaak nog in onderzoek is, wil Van den Broek nog niet zeggen waar.

De bewakingsbeelden:

Schering en inslag

Volgens de ondernemer die gevestigd is aan de Johannes Huddeweg, is het schering en inslag op het bedrijventerrein. 'Er wordt hier heel veel gejat en gesjoemeld.' Zo'n twee jaar geleden werden bij hem nog de ruiten van auto's in geslagen.

Overigens hadden de inbrekers dinsdag nog meer wagens kunnen stelen. 'Ze hadden alle autosleutels buitgemaakt, maar ze waren met z'n tweeën dus ze konden maar twee busjes meenemen', legt Van den Broek uit. Hij is blij dat er al een terug is. 'Dat geeft een goed gevoel.'