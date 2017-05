Drie tips over brute overval op 84-jarige

HARDERWIJK - De politie heeft drie tips gekregen over de gewelddadige overval op een 84-jarige inwoner van Harderwijk. Het tv-programma Opsporing Verzocht behandelde de zaak dinsdagavond.

De man werd in oktober vorig jaar zwaar toegetakeld in zijn huis aan de Mecklenburglaan. Zo werd hij vastgebonden en urenlang bewerkt met een stroomstootwapen. Ondertussen haalden de overvallers zijn hele woning overhoop.

Vergeldingsactie

Door het sporenbeeld, het excessieve geweld en de beperkte buit vermoedt de politie dat het om een vergeldingsactie gaat. 'Waarom de man doelwit is weten we niet, dat horen we graag', sprak woordvoerder Esther Naber in Opsporing Verzocht.

De reconstructie van de overval:

Nooit meer de oude

Het slachtoffer is naderhand opgenomen in het ziekenhuis en aansluitend in een revalidatiecentrum terechtgekomen om verder te herstellen. In het programma, waarin de 84-jarige zijn verhaal deed, gaf hij aan het nog steeds moeilijk te hebben. 'Ik ben lichamelijk een wrak geworden en betwijfel of ik ooit nog de oude word.'

Eerder liet justitie al weten dat een beloning van 10.000 euro is uitgeloofd voor de gouden tip.

Zie ook: