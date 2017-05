Assistent-trainer Myers verlaat Vitesse

ARNHEM - Assistent-trainer Andy Myers gaat Vitesse verlaten. De Engelsman keert om persoonlijke redenen terug naar zijn geboorteland, melden de Arnhemmers op hun website.

'De voornaamste reden voor mijn terugkeer naar Engeland is mijn vrouw en mijn drie kinderen', schrijft Myers op de website.

'Maar echt, ik heb het geweldig naar mijn zin gehad bij Vitesse. Ik heb met hele fijne collega's samengewerkt en we hebben met z'n allen historie geschreven. Daar ben ik trots op. Ik wil de supporters en iedereen binnen de club dan ook enorm bedanken voor een geweldig seizoen.'

Foto: Vitesse

Assistent

Myers was sinds dit seizoen assistent van trainer Henk Fraser. Daarvoor was de Engelsman coach van Chelsea onder 15 en onder 21. Tijdens zijn voetbalcarrière kwam hij uit voor onder andere Chelsea, Bradford City AFC en Portsmouth FC in Engeland.

Vitesse gebruikt de komende periode om een nieuwe assistent-trainer te vinden.

Technische staf

Myers is één van de weinige wisselingen in de technische staf van Vitesse. Zowel hoofdtrainer Henk Fraser en assistent-trainer Edward Sturing als fysiek trainer Jurgen Seegers en video-analist Kevin Balvers werken ook komend seizoen in Arnhem.

Daarnaast is de club in gesprek met keeperstrainer Raimond van der Gouw over een contractverlenging.

Bekerwinst

Vitesse eindigde dit seizoen in de reguliere competitie op de vijfde plaats. De Arnhemmers wonnen de beker, de eerste prijs in de 125-jarige historie. In de eindstrijd in De Kuip scoorde Ricky van Wolfswinkel beide doelpunten tegen AZ (2-0).

