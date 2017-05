IJssalons maken zich op voor tweede zomerse dag

Foto: Pixabay.com

UGCHELEN - Met de tweede echte zomerse dag in aantocht komen ook de ijssalons in onze regio goed beslagen ten ijs. Zo ook ijssalon IJskaffee de Kei in Ugchelen. Daar is eigenaar Henri Huttinga al sinds dinsdagavond bezig ijs te maken.

'Ik ben gisteravond begonnen met het pasteuriseren van de melk en nu maak ik de melk. Tussendoor heb ik wel gewoon geslapen, hoor', lacht Huttinga op Radio Gelderland. 'En straks kunnen onze klanten kiezen uit 24 verschillende smaken.' Luister hier het hele interview met ijsmaker Henri Huttinga: Dinsdag was de eerste zomerse dag van dit jaar. En ook woensdag tikt het kwik in Gelderland minimaal de 25 graden aan. Blij van ijs Een goede gelegenheid om bijvoorbeeld ijs te kopen. 'We gaan zeker meer ijs verkopen als andere dagen. Misschien wel het dubbele in vergelijking met vorige week woensdag, toen het weer een stuk minder was.' 'Mensen zijn ook meteen een stuk blijer. Ze staan soms gerust een half uur in de rij en worden blij als ze dan voor onze vitrine staan om een ijsje te kopen.' Zie ook: Warm! Eerste zomerse dag een feit