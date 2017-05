Stroomstoring Opheusden voorbij

OPHEUSDEN - In het dorp Opheusden in de gemeente Neder-Betuwe is woensdagochtend vroeg de stroom uitgevallen.

Volgens netbeheerder Liander ging het om zes straten in het postcodegebied 4043. De oorzaak van de storing is niet bekend. Volgens Liander had iedereen rond 8.00 uur weer stroom.