Dierenambulance leest hufterige rij-instructeur de les na aanrijding met kat

WAGENINGEN - Een rij-instructeur in Wageningen heeft zich de woede van de Dierenambulance Nederrijn op de hals gehaald na een aanrijding met een kat. De leswagen reed na de botsing door, waardoor de overlevingskans van het dier minimaal werd. 'Jammer dat je je voorbeeldfunctie niet serieus nam, maar duidelijk liet zien hoe het niet moet.'

Volgens de dierenambulance overleed de kat uiteindelijk aan zijn verwondingen. Op Facebook heeft ze geen goed woord over voor de actie van de rij-instructeur. 'Jammer dat je doorreed en niet de moeite nam om te kijken hoe het dier eraan toe was. Jammer dat je niet even je auto langs de weg wilde zetten zodat je had kunnen zien dat de kat nog leefde en veel pijn moet hebben gehad.'

Bel altijd de dierenambulance!

De Dierenambulance Nederrijn benadrukt op haar Facebookpagina dat in dit soort gevallen altijd de dierenambulance moet worden gebeld. 'Iedereen kan per ongeluk een dier aanrijden, en vanwege een schuldgevoel kan het moeilijk zijn om hier kenbaarheid aan te geven. Dat snappen we heel goed, maar het dier en/of de eigenaar is er erg bij gebaat als het voorval meteen gemeld wordt.'

In Wageningen nam een voorbijganger wel de moeite om de dierenambulance te bellen. 'Bedankt! Het dier is dan wel aan zijn verwondingen overleden, maar kan in ieder geval nog thuis gebracht worden zodat het baasje een waardig afscheid kan nemen', aldus de Dierenambulance Nederrijn.