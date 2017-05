Verbazing over schooldossier: 'haal dat chantagemiddel van tafel'

ZEVENAAR - Chantage, schokkend en zielig. Slechts enkele woorden die dinsdag vielen tijdens een commissievergadering van de gemeente Zevenaar over de rigoureuze renovatie van een schoolgebouw.

Wethouder Tienke van der Werf ligt behoorlijk onder vuur bij verschillende fracties in de raad van Zevenaar. Al tien jaar wordt gesteggeld over het renoveren van een oud schoolgebouw aan de Platenlaan. Inmiddels gaat het over complete nieuwbouw.

Een oplossing is volgens veel raadsleden nog steeds niet in zicht, hoewel Van der Werf het anders ziet: 'We moeten er nu uit komen, want dit complexe dossier ligt ons al te lang zwaar op de maag. Een oplossing ligt nu echter binnen handbereik.'

Schimmel en lekkage

De basisscholen Lindenhage en het Kofschip, waar meer dan 800 leerlingen gehuisvest moeten worden, verkeren in een erbarmelijk staat. Schimmel onder het dak, lekkende plafonds, rotte muren. Het gebouw valt volgens het bestuur van de school bijna uit elkaar.

'We zijn al zeven jaar aan de slag met de gemeente, maar een goed nieuw gebouw staat er nog steeds niet', vertelde directeur Franken tijdens de zitting.

Forse eigen bijdrage

In 2015 wilde het college van Zevenaar 3 miljoen euro beschikbaar stellen. Twee jaar later gaat het over 'totale nieuwbouw' van het gebouw waar het college inmiddels 5,7 miljoen euro voor beschikbaar stelt. Voorwaarde is echter wel dat het schoolbestuur ook met een forse eigen bijdrage komt voor onderhoud. Die moet in elk geval liggen hoger liggen dan 2,5 ton.

'Maar op basis van wetgeving mag dat helemaal niet', zegt Franken namens de de school. 'We kunnen gewoon niet meer bijdragen, daar heeft het ministerie in Den Haag ons ook op gewezen.'

Vorige raadsbesluit

Wethouder Van der Werf zegt echter voldoende aanwijzingen te hebben dat de school meer geld beschikbaar kan stellen. 'Daar hebben we nog nauwelijks over gesproken en dat wil ik graag doen.' Die nog onbekende bijdrage wordt dan weer verminderd op de 5,7 miljoen euro. 'En anders vallen we terug op het vorige raadsbesluit van 3 miljoen. Dat ligt er namelijk nog', reageert de wethouder.

Het bestuur van de school is verbijsterd net als enkele fracties in de raad van Zevenaar. Het woord chantage viel zelfs in de zaal. 'Wij voelen ons klem gezet', liet Franken weten. De school weet zich gesteund door onder meer het CDA en de VVD, maar vooral door Sociaal Zevenaar. 'Dit is onacceptabel. Haal dat chantagemiddel van tafel', bitste raadslid Harmsen richting de wethouder.

Drijfzand

Om er even later aan te voegen: 'Ons vertrouwen is ernstig beschadigd. Er is mediation geweest om tot een oplossing te komen. Dat leidde tot vele gesprekken. Maar het heeft niets opgeleverd. Door uw opstelling zijn we twee jaar verder. Er was twee miljoen euro meer nodig. Nu zitten we weer in een patstelling. Mevrouw Van der Werf waar bent u toch in beland? Het is drijfzand!'

De raad van Zevenaar velt een oordeel over het heikele schoolonderwerp op 31 mei.

