Geen stroom in bijna 1300 woningen in Arnhem-Zuid

Foto: Tommy de Pagter

ARNHEM - In veel straten in Arnhem-Zuid is dinsdagavond de stroom uitgevallen. Dat meldden bewoners op Twitter en aan Omroep Gelderland. Bijna 1300 huishoudens en bedrijven zaten tot na middernacht zonder elektriciteit.

'Alles is helemaal donker', zei Tommy de Pagter. Hij woont in de wijk De Laar-West en had kaarsen op tafel gezet. Ook Elderveld was getroffen. Een medewerker van Liander verklaarde dat er alles aan gedaan werd de storing zo snel mogelijk te verhelpen. Zie ook: Wanneer krijgt u een vergoeding bij een stroomstoring?