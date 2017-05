Schoolstress in de hitte en woonwagenbewoners in het nauw: dit is het nieuws van woensdag

ARNHEM - Hoe houd je op een hete dag het hoofd koel als je examen hebt, de Posbank kleurt een jaar na de Giro d'Italia opnieuw roze en waar kunnen woonwagenbewoners in Gelderland nog terecht? Dit is uw nieuws van woensdag 17 mei.

Een roze streep op de Posbank

Weken duurde de voorpret in Gelderland, want een wielerspektakel dat overal ter wereld op televisie is te zien, wie wil dat niet door zijn straat? De Giro d'Italia is inmiddels al weer toe aan de honderdste editie, maar een jaar geleden scheurde het peloton drie dagen door Gelderland.

Ook over de Posbank waar Arnhemmer Maarten Tjallingii op 8 mei zijn blauwe bergtrui pakte. Deze woensdag krijgt de Posbank een permanent aandenken aan de koers. Bovenaan de Schietbergseweg komt een roze streep. Ook komt er een tekst op de weg: Giro d’Italia 8 mei 2016.

Hitte, examens en ijs

Heet wordt het! Volgens de mensen die er verstand van hebben, en die zitten in Wageningen bij MeteoGroup, kan het 28 graden worden. En hitte en een quizformulier met paniekvragen, ook wel het examen genoemd, gaan niet samen.

Hoe ze daarmee omgaan bij het Edisoncollege in Apeldoorn zoeken we uit. En ook gaan we even langs bij misschien wel de beste ijsmaker van Gelderland: Henri Huttinga in Ugchelen. Want hitte en ijs gaan natuurlijk wel samen.

Jagen gemeenten woonwagenbewoners weg?

De Nationale Ombudsman biedt vandaag zijn rapport aan na zijn onderzoek naar de stand van woonwagenbewoners. Woonwagenbewoners klagen over een uitsterfbeleid door gemeenten; standplaatsen die vrijkomen mogen op steeds meer plekken niet meer door woonwagens worden benut.

