Scharnieren in vloer verraden hennepkwekerij onder woning

ZEVENAAR - De politie heeft een 46-jarige inwoner van Zevenaar aangehouden na de vondst van een hennepkwekerij onder zijn woning. De kwekerij zat verborgen in een geheime ruimte.

'In de woning vonden we niets, in de schuur ook niet. Toen zag een van de collega's op de vloer twee scharnieren zitten. Het bleek om een luik te gaan', schrijft de politie Zevenaar op Facebook.

Nadat het luik geopend was, dook de geheime ruimte op en vonden agenten 184 hennepplanten.

De kwekerij zat voor een gedeelte onder de woning. De woningbouwvereniging is ter plaatse gekomen omdat de bewoner, volgens de politie, aan de fundering had geknutseld.