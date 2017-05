'Ik dacht je laatste uurtje is geslagen jochie'; overval op man van 84 is vergeldingsactie

Foto: Opsporing Verzocht/ YouTube

HARDERWIJK - De politie vermoedt dat een overval op een 84-jarige inwoner van Harderwijk een vergeldingsactie is geweest. De man werd in oktober vorig jaar zwaar toegetakeld in zijn huis. Eerder liet justitie al weten dat een beloning van 10.000 euro is uitgeloofd voor de gouden tip.

Het slachtoffer vertelde dinsdagavond zijn verhaal bij Opsporing Verzocht. Als de overvallers midden in de nacht zijn huis binnendringen en het wakker geworden slachtoffer tegen het lijf lopen, krijgt hij gelijk een kaakslag. Hij wordt vastgebonden en wordt urenlang met een stroomstootwapen mishandeld. Knetterend geluid 'Elke keer als ik wegzakte voelde ik het wapen tegen mijn been. Een knetterend geluid en dan schrik je weer wakker.' De overvallers gaan nog verder en bedreigen hem met een mes. Dat wordt onder zijn neus gehouden. 'Ik voelde het bloed over mijn mond lopen.' Daarna gaat een van de overvallers op zijn borst staan. 'Ik piepte. Ik dacht je laatste uurtje is geslagen jochie... Daar ga je.' De Harderwijker doet alsof hij dood is, de overvallers komen regelmatig kijken om te zien of hij nog ademt. Ondertussen halen ze zijn complete huis overhoop. De kussens van de bank worden opengesneden en geen kastje blijft overeind. Slachtoffer naar ziekenhuis Als de overvallers vertrekken, kan het slachtoffer ondanks zijn verwondingen alarm slaan. Hij belandt in het ziekenhuis met kneuzingen, brandwonden en een scheurtje in zijn borstbeen. De man ligt anderhalve week in het ziekenhuis en verblijft daarna nog twee maanden in een revalidatiecentrum. Door het sporenbeeld, het excessieve geweld en de beperkte buit vermoedt de politie dat het om een vergeldingsactie gaat. 'Waarom de man doelwit is weten we niet, dat horen we graag', vertelt woordvoerder Esther Naber in het programma. 'De man heeft in het verleden bedreigingen ontvangen en hij betrapte voor de overval al mensen op zijn terrein. Vermoedelijk werd hij in de gaten gehouden.' De 84-jarige man heeft het moeilijk met de brute overval. 'Ik ben lichamelijk een wrak geworden en ik betwijfel of ik ooit nog de oude word.'