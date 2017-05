FC Lienden: steun voor kunstgrasveld in de maak

MAURIK - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren wil meebetalen aan een nieuw kunstgrasveld voor voetbalclub FC Lienden. Dat meldt voorzitter Dick van Ommeren van FC Lienden.

Het veld is afgekeurd door de KNVB en als er niet snel een nieuw veld komt, staat de toekomst van het eerste elftal van de tweede divisionist op losse schroeven. Het gras is ruim 10 jaar oud en er zitten veel zwakke plekken in. De kans op blessures neemt daardoor toe. Vorige week keurde de KNVB het veld dan ook af, vanwege de veiligheid.

Zie: KNVB keurt voetbalveld FC Lienden af

Een nieuw veld kost ruim 200.000 euro. De club kan dit niet betalen en is al geruime tijd in gesprek met de gemeente Buren voor financiële steun. Zonder nieuw kunstgras is er geen toekomst voor FC Lienden, zegt de club.

Zie: FC Lienden blijft hopen op kunstgrasveld

Dinsdagmiddag was er opnieuw een gesprek, tussen wethouder Sietske Klein-De Jong (VVD) en voorzitter Van Ommeren van FC Lienden. Daarin gaf de wethouder volgens de voorzitter van FC Lienden aan dat het college geld wil vrijmaken om de club uit de brand te helpen.

Voorwaarde is dat club meebetaalt. Bovendien heeft de gemeenteraad van Buren het laatste woord en kan die financiële hulp nog wegstemmen.

FC Lienden houdt binnenkort een extra ledenvergadering, om vanuit de club steun te krijgen voor het meebetalen aan nieuw kunstgras.