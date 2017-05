'Hartstikke smerige' clustervliegen teisteren terrassen

WAGENINGEN - De clustervlieg zorgt voor radeloze horecaondernemers. In Wageningen en Doesburg hebben restauranthouders geen idee wat ze moeten doen tegen de vliegenplaag. De gemeente Wageningen is naarstig op zoek naar een oplossing.

Gek wordt Dianne Dobbelsteen er van, de duizenden vliegen die het terras van Brownies & Downies in bezit nemen zodra de zon begint te schijnen. Al wekenlang probeert de horecaondernemer, net als de andere terrashouders op de Markt in Wageningen, de vliegen te verjagen. Maar tevergeefs; zodra het lekker weer wordt, landen de vliegen massaal vanuit de kerktoren op de stoelen en tafeltjes op het plein bij de kerk.

'Hartstikke smerig'

Het gevolg is dat er minder omzet wordt gemaakt: bezoekers hebben geen zin om tussen de vliegen een lunch te nuttigen. Dianne. 'Die vliegen zijn hartstikke smerig. Je kan dertig keer per dag met chloor die tafels schoonmaken, maar het heeft totaal geen effect.'

Tijdelijke oplossing

Ook in Doesburg heeft de horeca veel last van de vliegen. De eigenaar van 'De Bonte Hond' dringt al maandenlang aan bij de gemeente om wat tegen de vliegenplaag te ondernemen. 'Afgelopen weekend is er kalmeringsmiddel in de kerktoren gespoten, daar komen namelijk de vliegen vandaan. Het heeft aardig wat effect, want er zitten een stuk minder vliegen op m'n terras. We weten alleen niet voor hoelang.'

Fijn gaas

Volgens de Gemeente Wageningen is er weinig te doen tegen de vliegenplaag op dit moment. Samen met het Kennis- en Adviescentrum Dierenplagen probeert de gemeente tot een oplossing te komen. In het najaar wordt fijn gaas geplaatst in de hoge plaatsen waar de vliegen vandaan lijken te komen. Zo kunnen de vliegen volgend jaar niet zo massaal naar buiten komen, is de gedachte.

Dit jaar hebben de horecaondernemers pech. Volgens de gemeente Wageningen moeten de terraseigenaren er mee leren leven en geduld hebben met de natuur.