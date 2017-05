Bewoners azc gaan mogelijk hotel runnen

NIJMEGEN - Bewoners van het asielzoekerscentrum in het voormalige belastingkantoor in Nijmegen gaan mogelijk een klein hotel of een bed & breakfast in dat gebouw runnen. Het idee daarvoor komt van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Afname asielzoekersstroom

Het COA heeft het voormalige belastingkantoor tot begin 2019 gehuurd voor de opvang van asielzoekers. Door de afname van het aantal vluchtelingen naar Nederland heeft het COA al een aantal asielzoekerscentra (azc's) in Nederland gesloten.

Goede ervaringen op Heumensoord

Maar juist het pand in Nijmegen wil het COA openhouden, ook al is het aantal plaatsen voor asielzoekers daar inmiddels teruggeschroefd van maximaal 500 naar 300. Volgens Gerard Bakker van het COA is dit pand in een 'dynamische stedelijke setting' geschikt voor 'een plek van interactie door vele gebruikers en passanten. In een brief aan burgemeester Bruls schrijft hij: 'Vanwege de jarenlange samenwerking van het COA met de gemeente en de vele vrijwilligersorganisaties in Nijmegen bestaat bovendien de wens om een voortzetting te geven aan de goede ervaringen op Heumensoord.'

Mix van mensen

In de brief vraagt Bakker aan de gemeente Nijmegen om mee te denken over dit unieke pilotproject. Bakker stelt voor om zowel asielzoekers als statushouders te huisvesten. Wethouder Bert Frings voegt daar aan toe dat daar wellicht ook andere groepen aan toegevoegd kunnen worden zoals jongeren of mensen die door een scheiding tijdelijk onderdak nodig hebben.

Taal leren en inburgeren

Bovenin het gebouw zou dan een hotel of een bed & breakfast ingericht kunnen worden, waarbij (vrijwilligers-) werkplekken worden geboden aan bewoners van het azc. Dat past goed in het streven om asielzoekers al tijdens de wachttijd in een azc de taal te laten leren en snel te laten inburgeren.

Proef mag eventueel langer

Het college van B&W in Nijmegen ziet het idee wel zitten en gaat nu samen met het COA de mogelijkheden onderzoeken. Vanaf 2019 zou Nijmegen het voormalige belastingkantoor eigenlijk gebruiken voor de huisvesting van statushouders, dat zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen en die elke gemeente woonruimte moet verschaffen. Het COA zou er dus eigenlijk per 2019 uit moeten. Maar burgemeester Bruls heeft de organisatie al laten weten dat de proef wat hem betreft best langer mag duren, omdat het anders wel erg kort wordt voor een pilotproject.

Over de precieze invulling weet burgemeester Bruls nog niet veel. Bang voor klachten van ondernemers uit de hotelwereld is hij niet. 'Nee, want jullie zullen neerzetten dat het een maatschappelijke functie heeft met betrokkenheid van mensen die gaan wonen of al wonen in de Stieltjesstraat. Dat is natuurlijk toch iets anders dan een commercieel hotel gaan exploiteren.'