Meer dan 130 plannen om de Achterhoek mooier te maken

ULFT - Stichting Pak An heeft in de eerste twaalf maanden ruim 130 uitgewerkte plannen ontvangen. De stichting, gestart door Grolsch en De Feestfabriek, wil de Achterhoek mooier maken door initiatiefnemers te ondersteunen.

'Ons doel is ideeën die bijdragen aan de toekomst van de Achterhoek te ondersteunen. Goede voorstellen kunnen door iedereen in Nederland worden ingediend, zolang de resultaten maar ten goede komen aan de Achterhoek. Plannen die gehonoreerd worden krijgen persoonlijke coaching bij de realisatie, inzet van netwerk en publiciteit, en/of een financiële bijdrage', laat directeur Johan Godschalk weten. 'De financiële bijdrage mag terugbetaald worden aan de stichting, zodat daarmee weer anderen geholpen kunnen worden.'



Onder de plannen bevinden zich onder meer pop-up restaurants, een website voor hotspots in de Achterhoek en zelfs een whiskydestilleerderij. 'Dit laat zien hoe divers de plannen van karakter en omvang zijn. Maar er is wel een gemene deler, namelijk dat de Achterhoek er nog aantrekkelijker van wordt.'



Plannen om de Achterhoek mooier te maken kunnen nog steeds worden ingediend. Jaarlijks steken Grolsch en De Feestfabriek minimaal 50.000 euro in de initiatieven die binnenkomen.