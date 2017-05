ARNHEM - Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is bij Arnhem-Noord een ongeluk gebeurd. Daardoor zijn twee rijstroken afgesloten en staat er rond 17.00 uur twaalf kilometer file.

Op een foto van Rijkswaterstaat is te zien dat er meerdere auto's bij betrokken zijn. Over de ernst van het ongeval is niets bekend. Door de problemen op de A12, loopt het ook op de A50 vol.

Wanneer de weg weer vrij is, is niet bekend.