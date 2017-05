Gelderse virtual reality in Amerikaanse woestijn

Foto: Jan Willem van der Hogen

BERG EN DAL - Een heuglijk moment voor Jan Willem van der Hogen uit Beek Berg en Dal. Zijn inzamelingsactie voor een virtual reality-project in de Black Rock Desert in Nevada is geslaagd. Het project is daardoor deze zomer te zien tijdens het jaarlijkse Burning Man-festival in de Amerikaanse woestijn.

'Het is een heel bijzonder project', vertelt Van der Hogen. 'Het is een kubus van 7 bij 7 bij 7 meter. Je loopt naar binnen en dan denk je 'ik ben buiten', maar dat is niet zo. Er worden dingen toegevoegd, dat wordt ter plekke gedaan, zodat je denkt dat je buiten bent.' 30.000 euro bij elkaar Er is 30.000 euro nodig voor het project. 'Opeens was er een appje 'jullie hebben het gehaald'', aldus een verheugde Van der Hogen. We zijn met een groep mensen onder wie Dadara (kunstenaar Daniel Rozenberg, red.) en virtualrealityartiest Avinash Changa.' Jan Willem van der Hogen over Burning Man: 'Mooiste van jezelf weggeven Burning Man is een groot festival, waar 70.000 mensen komen. Je deelt alles bij elkaar. 'Het is het mooiste van jezelf laten zien en dat weggeven', legt Van der Hogen uit. 'Wij zijn met 40 mensen. Drie zitten er in de kubus. De anderen zorgen dat zij kunnen overleven.' Van der Hogen heeft er zin. '21 augustus zet ik mijn eerste voetstappen in de Black Rock Desert.' Met dank aan de mensen die het project hebben gesteund. 'Dat zijn er 227. De grootste donatie was 3000 euro.' Zie ook: de website van het project