44 bezwaarmakers tegen drilkooi

DOESBURG - 44 mensen hebben bezwaar gemaakt tegen de terugkeer van een drilkooi in Doesburg. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente.

Een drilkooi is een 17e-eeuws martelwerktuig. Inwoners die toen iets op hun kerfstok hadden of een losse moraal hadden, werden er als straf in tentoongesteld en rondgedraaid.

Naast de bezwaren moet ook een handtekeningenactie de terugkeer van een replica van de kooi tegenhouden. 'Het is een mensonterend ding', zegt Jo-Anne Troost, een van de initiatiefnemers. 'Ik wil niet tegen zo'n martelwerktuig aankijken.'

Volgens de Doesburgse is de nieuwe kooi ook nog eens geschiedsvervalsing, omdat hij niet eens op de originele kooi lijkt.

De nieuwe kooi kost 8000 euro. Een bedrag dat grotendeels door sponsors bijeengebracht moet worden.

Zie ook: Drilkooi in Doesburg: 'Wij willen hier geen mensonterend martelwerktuig terug!'