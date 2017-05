Wethouder weigert verkeersproef

NIJMEGEN - De Nijmeegse wethouder Tiemens van verkeer weigert een verkeersproef op de Graafseweg te doen. De gemeenteraad vroeg unaniem om die proefopstelling om eerst de effecten te meten van het versmallen van de Graafseweg.

Na de vierdaagse moet de Graafseweg op de schop. Het aantal rijstroken gaat bij een gedeelte ervan, staduitwaarts terug van twee naar één. Het fietspad wordt daar juist breder.

Graafseweg wordt lokale weg

De gedachte achter deze plannen is dat het college de Graafseweg niet langer wil gebruiken als doorgaande weg. Verkeer dat niet perse in het centrum hoeft te zijn, moet zoveel mogelijk via de S100 rijden. Dat is via de nieuwe stadsbrug De Oversteek en over de Energieweg en de Neerbosscheweg. Voor lokaal verkeer wil het college de fiets zoveel mogelijk stimuleren.

Angst voor verkeersinfarct

De gemeenteraad is bang dat deze aanpassingen van de Graafseweg een verkeersinfarct veroorzaken op bijvoorbeeld het Keizer Karelplein. In maart nam de raad daarom unaniem een motie aan met de vraag om een proefopstelling, voordat het echte werk begint.

Maar wethouder Tiemens schrijft nu aan de gemeenteraad dat ze die motie niet gaat uitvoeren. 'We hebben geen aanleiding om te twijfelen aan de uitkomst van onze verkeerssimulaties, die wij altijd uit laten voeren voorafgaand aan een grote ingreep.'

Deel van de Graafseweg waar de aanpassingen aan worden gedaan ( foto: Google Maps / bewerking Omroep Gelderland)

Bang om subsidie mis te lopen

De proefopstelling zou ook zorgen voor vertraging. Het werk kan dan mogelijk pas begin volgend jaar worden afgemaakt, terwijl de subsidie van de provincie voor deze klus (€ 450.000,-) nog dit jaar opgemaakt moet zijn.

Meerder verkeersprojecten tegelijk

Bovendien staan er andere grote verkeerswerkzaamheden in de planning, zoals een opknapbeurt van de Waalbrug. Wethouder Tiemens is bang dat de verschillende projecten elkaar dan in de weg gaan zitten. 'Dan is de hinder in de stad eigenlijk niet meer te overzien.'

Tiemens beseft dat het een unanieme wens was van de gemeenteraad, 'maar we zijn hier ook om de stad te besturen.' De wethouder verwacht dat de raad er vast nog wel iets over zal willen zeggen, maar ze blijft bij haar besluit: de Graafseweg gaat na de vierdaagse op de schop. Zonder proefopstelling vooraf.

