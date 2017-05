Warm! Eerste zomerse dag een feit

Foto: Pixabay

DEELEN - De eerste zomerse dag is een feit. In Herwijnen en Deelen is een temperatuur van 25 graden of meer gemeten. Of andere delen van de provincie de grens bereiken, is nog niet zeker. 'Verwachting is dat ook in de Achterhoek, bij Hupsel, de grens wordt gepasseerd', vertelt weerman Reinier van den Berg.

Woensdag wordt het volgens de weerman van MeteoGroup nog warmer. 'Dan kan het zelfs 28 graden worden. Twee zomerse dagen op rij.' Maar wie denkt dat de zomer definitief is doorgebroken, komt bedrogen uit. Want in de dagen daarna ligt de verwachte temperatuur tien graden lager. Overigens is het niet bijzonder dat in mei de eerste zomerse dag wordt gemeten. 'Soms valt ie in april en soms moet je tot juni wachten', aldus Van den Berg.