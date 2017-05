Zorgen over overlevingskansen verdwenen uil

BOVEN-LEEUWEN - De kerkuil die vorige week ontsnapte in Boven-Leeuwen is nog steeds niet gevonden. De zorgen over zijn overlevingskansen nemen toe.

Tijdens een vliegtraining van valkerij Dirondy brak vorige week dinsdag het touw los en vloog de vogel weg.

Onder de brug

Antoinette van Kruijsbergen van het bedrijf heeft dagenlang gezocht naar haar bijzondere kerkuil. 'De laatste melding kwam uit Beneden-Leeuwen. Daar zat hij onder de Willem Alexanderbrug. We hebben hem nog gezien, maar hij schrok ergens van en vloog weg. Daarna hebben we geen melding meer gekregen.'

Onaangeroerd

Antoinette maakt zich zorgen. Het is namelijk de vraag of haar kerkuil wel in staat is om zelfstandig prooien te vangen. 'Het eten dat we bij de Willem Alexanderbrug hebben neergezet is in ieder geval niet aangeraakt'.

Bijzonder signalement

Volgens Van Kruijsbergen heeft de vogel een bijzonder signalement. 'De kerkuilen hier in Nederland zijn over het algemeen wit met bruin. Deze is donkerbruin met zwart en heeft nog een stukje wit touw aan zijn pootjes hangen.'

Hopen

De valkenier hoopt dat de vogel snel wordt gevonden, want anders bestaat de kans dat hij het niet overleeft. 'Hij zou zich in principe kunnen redden als hij geen touwtjes aan zijn poten had. Want daarmee kan hij ergens achter blijven hangen.'