Achterhoek wil geld voor sloopfonds

ULFT - De Achterhoek wil overheidsgeld voor het slopen van leegstaande panden. Regionale bestuurders hopen daarbij op hulp van de nieuwe Tweede Kamerleden.

'Een leegstandsverordening zou kunnen helpen, maar natuurlijk ook gewoon een financiële bijdrage', stelt wethouder Patricia Hoytink-Roubos van Berkelland. De bestuurders en ondernemers denken met een financiële tegemoetkoming sloop te kunnen bevorderen.

Andere sloopregels

Volgens Tweede Kamerlid Jaco Geurts van het CDA is een budget vanuit het Rijk alleen niet beschikbaar. 'Ik weet dat er veel geld gevraagd wordt, niet alleen door de Achterhoek maar ook door andere regio’s. Geld is niet zo veel beschikbaar op dit moment in Den Haag, dus je hebt ook creativiteit nodig.' Daarom is er ook gesproken over het wegnemen van belemmerende regelgeving rondom sloop. 'Ik denk dat we daar aan moeten gaan werken, want dat levert ook geld op', aldus Geurts.

200 miljoen voor opbouw, dan ook voor afbraak

Het plan vanuit de regio is niet om alle leegstaande panden naar de grond te halen. Voor een deel van de gebouwen wordt een andere bestemming gezocht. 'Maar dat gaat niet voor alle panden gebeuren en daar lost sloop een groot deel van alle problemen op.'

Daarbij is volgens de wethouder uit Berkelland een budget nodig vanuit het Rijk. 'Net zoals de 200 miljoen die Rotterdam krijgt om een bepaalde wijk op te knappen, hebben wij geld nodig om bepaalde dingen op te knappen waar misschien niemand meer woont', aldus Hoytink-Roubos. 'Maar wat wel ten koste gaat van onze leefbaarheid.'

CDA'er Geurts denkt dat dit niet mogelijk is. 'Op dit moment, in alle eerlijkheid, valt het niet mee om naar één regio zoveel geld te sturen. Ik zoek het meer in innovaties.'