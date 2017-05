Heroïnedealer moet de cel in

Foto: ANP

GENDRINGEN - Een man van 52 uit Gendringen moet de cel in, omdat hij in heroïne handelde. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden.

Volgens de rechtbank in Zutphen dealde hij heroïne tussen 1 april vorig jaar en 18 februari dit jaar. De opbrengst gebruikte hij om zijn eigen heroïneverslaving te bekostigen. Het OM had een jaar cel geëist, maar de rechtbank acht minder deals bewijsbaar. De man is eerder veroordeeld voor handel in drugs.