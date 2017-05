Oud-burgemeester weigert luxe boerderij te verlaten

VOORST - Wilma Verver, de oud-burgemeester van Schiedam, weigert haar luxe woonboerderij in Voorst te verlaten. Dat meldt de Telegraaf. Zij en haar familie moesten er van de rechter voor maandag uit zijn, maar vooralsnog blijven zij zitten.

Curator Kees van den Bergh meldt in de krant dat hij de politie gaat inschakelen als de familie zich niet aan de uitspraak van de rechter houdt.

De familie Verver is in 2016 failliet verklaard en zou volgens het AD een schuld hebben van 2,7 miljoen euro. Officieel moet de familie rondkomen van 1400 euro per maand, terwijl de huur van de woonboerderij 2050 euro per maand is. Hoe zij aan het geld komen voor de huur, is niet duidelijk.

Wilma Verver was namens de VVD van 2006 tot 2011 burgemeester van Schiedam. Ze moest weg vanwege vermeend machtsmisbruik.